Захарова: политика Запада, подливающая масло в огонь санкциями, встретит последствия

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спрессованная политика Запада, подливающая масло в огонь санкциями, не останется без последствий, рестрикции в отношении России продиктованы лицемерием и жаждой наживы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Спрессованная политика подливания масла в огонь не пройдет без последствий. Что касается блокирования российских золотовалютных резервов и других ограничений со стороны ЕС, мы знаем, что лицемерие западных стран всегда сопровождается жаждой наживы. Это классика жанра, чтобы ни происходило", - указала дипломат, комментируя заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля по санкциям в отношении золотовалютных резервов РФ.

Захарова отметила, что причиной соответствующей линии Запада является отнюдь не вооруженное противостояние. "Нет. Не тот режим, не так себя повели, не ту партию избрали, не того лидера поддержали, в любой точке мира - раз: и блокировка счетов, резервов, все что хотите, вплоть до задержания людей, которые имеют доступ к информации по этим счетам, - подчеркнула она. - Всегда так было".

Захарова напомнила в этой связи сценарий, реализованный Западом в Венесуэле. "Сколько денег заблокировали? Сколько венесуэльцам не отдают денег? А они ничего никому плохого не делали. Даже представить себе нельзя, к чему можно было придраться: не тот режим, не так продают нефть, не по тем ценам, - сказала она. - Это преступная игра, которая продолжается из десятилетия в столетия".

Как подчеркнула дипломат, платить за недальновидную политику Запада придется гражданам в странах ЕС, которых "обманывают и обманывали все эти годы". Пострадают от этого и институты Евросоюза, которые столкнутся с ответными санкциями, уверена Захарова.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.