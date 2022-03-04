Госдума рассмотрит введение ответственности за дискредитацию ВС РФ и фейки о них

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на дополнительном пленарном заседании в пятницу рассмотрит поправки о введении уголовной ответственности вплоть до лишения свободы за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и их дискредитацию, а также за призывы к антироссийским санкциям.

Данные положения предлагается внести в законопроект, который в изначальной редакции предусматривал уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, в первом чтении он был принят в 2018 году. Как пояснила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, законопроект был значительно переработан, теперь он "охватывает как изначально заявленные вопросы, так и те, которые являются наиболее актуальными сейчас".

Уголовный кодекс (УК) РФ предлагается дополнить статьей 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". За подобные деяния будет предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть корыстные побуждения, то штраф составит до 5 млн, а срок лишения свободы - от 5 до 10 лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Уголовный кодекс РФ также предлагается дополнить статьей о наказании за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ "в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Это касается в том числе публичных призывов к воспрепятствованию использования войск в этих целях. Привлекаться по данной статье УК будут граждане, привлекавшиеся до этого в течение года к административной ответственности за аналогичное деяние.

Поправкой предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. Если такие действия повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан, а также порчу имущества, нарушения общественного порядка или создали помехи для работы транспортной или социальной инфраструктуры, то штраф составит от 300 тыс. до 1 млн рублей, а срок лишение свободы - до пяти лет.

Законопроект также предусматривает ответственность для граждан РФ за призывы к введению иностранных санкций - как против Российской Федерации, так и против российских физических и юридических лиц. Такие действия будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо ограничением свободы, либо ее лишением на срок до трех лет со штрафом до 200 тыс. рублей. Речь также идет о лицах, уже подвергнутых административному наказанию за такое правонарушение.

Реакция на происходящее

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты не могут не реагировать на происходящее и принять решение об ответственности за распространение фейков необходимо. По словам председателя Думы, введение наказания за фейки - это "жесткая, но необходимая мера для тех, кто совершает враждебные действия по отношению к своей стране, ее армии" и гражданам.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отметил в беседе с ТАСС, что информационная кампания по созданию и внедрению фейков приобрела "запредельные масштабы, что стало очевидно - общими нормами, [закрепленными в действующем законодательстве,] нельзя ограничиваться". "Вооруженные силы и практически все, что касается армии, - это засекреченная по объективным причинам сфера. Манипуляция общественным сознанием на информации, которая по своему определению имеет полузакрытый статус, несет прямую угрозу национальной безопасности России. Именно поэтому мы решили ввести специальную норму в уголовное законодательство", - пояснил парламентарий.

Защита от необоснованного преследования

Как сообщил спикер Госдумы в своем Telegram-канале, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые разрешат следователям возбуждать дела по налоговым преступлениям только на основе материалов налоговых органов.

Володин заявил, что такие нормы позволят "защитить граждан и юридических лиц от необоснованного уголовного преследования". Так, напомнил Володин, сегодня уголовное дело можно возбудить "на основании заявления о преступлении, постановления прокурора или явки с повинной". В случае принятия поправок следователи смогут возбуждать дело по налоговым преступлениям только по материалам налоговых органов.