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Комитет СФ одобрил закон о санкциях против всех иностранцев, нарушающих права россиян

Действующее законодательство предусматривает меры воздействия только на граждан США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в пятницу поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.

Действующее законодательство РФ предусматривает меры воздействия только на граждан США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Речь в том числе идет о необоснованном юридическом преследовании, ущемлении прав и законных интересов россиян.

Закон сейчас позволяет запретить таким американцам въезд в РФ, арестовать на российской территории их финансовые активы, запретить им любые сделки с собственностью и инвестициями. Деятельность находящихся под их контролем юридических лиц в России может быть приостановлена, как и их полномочия в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Все эти меры теперь предлагается распространить на граждан любых иностранных государств, а также на лиц без гражданства.

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