Комитет СФ поддержал закон об уголовном наказании за дискредитацию ВС РФ и фейки о них

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и их дискредитацию, а также за призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России и ее граждан. Закон, как ожидается, будет рассмотрен на заседании СФ в пятницу.

За публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, предлагается установить штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до 18 месяцев. В качестве альтернативного наказания могут быть назначены исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если преступление совершено с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то штраф составит до пяти млн рублей, а срок лишения свободы - до десяти лет. В случае наступления тяжких последствий - до 15 лет.

Также Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей о наказании за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ "в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Это касается в том числе публичных призывов к воспрепятствованию использования войск в этих целях. Наказание по этой статье УК будет применяться в отношении граждан, привлекавшихся до этого в течение года к административной ответственности за аналогичное деяние. Так, по этой статье предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если такие действия повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан, а также порчу имущества, нарушение общественного порядка, создали помехи для работы транспортной или социальной инфраструктуры, то штраф составит от 300 тыс. до 1 млн рублей, а срок лишение свободы - до пяти лет.

За призывы к осуществлению мер ограничительного характера, связанных с введением или продлением политических или экономических санкций в отношении России, ее граждан, российских юридических лиц, совершенные россиянами после привлечения их к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.