МИД РФ призвал сделать санкционные меры в отношении иностранных граждан более публичными

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России считает, что санкционные меры в отношении граждан других государств необходимо делать более публичными. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский.

"На уровне руководства министерства была утверждена такая позиция, что эти меры надо делать более публичными, за исключением тех случаев, когда есть особая целесообразность не афишировать их", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

"Цель этих мер, безусловно, объявить миру, что то или иное должностное лицо, мы считаем, притесняет российских граждан и нарушает их права и законные интересы. Если мы это делаем, что называется, келейно, то эффект от этих мер, безусловно, снижается. И в этой связи нами планируется изменение общего подхода к принятию данных решений", - пояснил представитель МИД.

Санкции российской стороны в первую очередь затронут должностных лиц других государств, но могут быть распространены и на обычных граждан, заявил Голубовский, комментируя законопроект, направленный на внесение изменений в федеральный закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ.

В ходе обсуждения закона о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления, Голубовский указал, что "действующая редакция закона и законопроект оперируют понятием "граждане". "Но в первую очередь здесь подразумеваются должностные лица, которые именно принимают такие решения, но ими [законопроект] не ограничивается", - отметил он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Закон сейчас позволяет запретить американцам, нарушившим права гражданина РФ, въезд в Россию, арестовать на российской территории их финансовые активы, запретить им любые сделки с собственностью и инвестициями. Деятельность находящихся под их контролем юридических лиц в РФ может быть приостановлена, как и их полномочия в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в России. Все эти меры теперь предлагается распространить на граждан любых иностранных государств, а также на лиц без гражданства.

Комитет в пятницу поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления.