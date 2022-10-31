Врио главы Владимира ушел в отставку

Александр Максимов займет должность врио замгубернатора области

ВЛАДИМИР, 31 октября. /ТАСС/. Совет народных депутатов Владимира на внеочередной сессии удовлетворил заявление о сложении полномочий врио главы города Александра Максимова, который переходит на работу врио заместителя губернатора региона. Временно руководить городом будет первый замглавы областного центра Владимир Гарев, в понедельник сообщается в соцсетях администрации Владимира.

"Прямо сейчас состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов Владимира, на которой были приняты важные кадровые решения. В связи с наделением полномочиями врио заместителя губернатора Владимирской области по вопросам природопользования, экологии и лесного хозяйства Александр Анатольевич Максимов направил депутатам заявление о сложении полномочий врио главы города Владимира", - говорится в сообщении.

Как уточняется, совет народных депутатов возложил исполнение обязанностей главы города на первого заместителя главы администрации Владимира, Владимира Гарева. Он будет руководить областной столицей с 1 ноября до вступления в должность вновь избранного главы.

Александр Максимов, занимавший пост первого заместителя главы администрации Владимира, возглавил город 20 сентября после того, как занимавший должность главы на протяжении 11 лет Андрей Шохин сложил полномочия и перешел на работу сенатором в Совет Федерации.

31 октября заканчивается прием документов от кандидатов на пост главы администрации Владимира, после чего конкурсная комиссия рассмотрит заявки и примет решение о допуске их до участия в открытом голосовании, которое пройдет на заседании Совета народных депутатов. Результаты рассмотрения представленных кандидатами документов будут объявлены 10 ноября.