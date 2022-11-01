Конкурсная комиссия отобрала двух из семи кандидатов на пост главы Саратова

Это и.о. главы города Лада Мокроусова и глава Заводского района Саратова Андрей Марусов

САРАТОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия допустила до участия в выборах главы Саратова двух из семи кандидатов, в том числе исполняющую обязанности главы города Ладу Мокроусову. Заседание комиссии состоялось во вторник.

Также члены комиссии выбрали главу Заводского района Саратова Андрея Марусова. Оставшиеся кандидаты не набрали достаточной поддержки среди членов комиссии.

Главу города выберут депутаты гордумы на внеочередном заседании, дата которого еще не назначена.

Предыдущий глава Саратова Михаил Исаев подал в отставку летом этого года из-за участия в выборах в Саратовскую областную думу. Позднее он одержал победу по одномандатному округу, а на первом заседании регионального парламента был избран председателем.