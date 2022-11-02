2 ноября, 11:15

Захарова: со стороны Норвегии сигналов о желании наладить отношения с РФ не наблюдается

По словам дипломата, с подачи властей развернута мощнейшая антироссийская кампания в Норвегии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия не видит сигналов с норвежской стороны о намерении нормализовать двусторонние отношения. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Каких-либо сигналов с норвежской стороны, свидетельствующих о желании Осло переломить сложившуюся ситуацию, исправить, стабилизировать не наблюдается, - сказала она. - Напротив, с подачи властей развернута мощнейшая антироссийская кампания в Норвегии".

Захарова обратила внимание, что жертвами такой кампании стали в том числе задержанные в стране российские туристы. "На данный момент под арестом остаются трое граждан нашей страны, наши диппредставительства взаимодействуют с ними и держат вопросы защиты их прав под контролем", - добавила дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ, военные приготовления Осло у границы с Россией являются "еще одним деструктивным шагом со стороны Норвегии". "Низшая точка в двусторонних отношениях случилась именно исходя из действий Осло, мы со свой стороны не предпринимали ничего, чтобы разрушить двусторонние отношения, в отличие от норвежцев, имею в виду сейчас официальные власти, политический истеблишмент", - указала она. 

Теги:
НорвегияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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