Кабулов: РФ настроена на развитие связей с Афганистаном без привязки к признанию талибов

Как заявил спецпредставитель президента РФ, приоритет отдается торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва делает упор на развитие практических связей с Кабулом без привязки к официальному признанию временного афганского правительства, сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в статье спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, опубликованной в среду в "Независимой газете".

"Делаем упор на практическое развитие двусторонних связей без привязки к официальному признанию нового афганского правительства. Приоритет отдаем торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству", - отметил Кабулов. Он напомнил, что эти вопросы обсуждались в ходе визита в Кабул российской межведомственной делегации в марте, а также поездки в Россию министра промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана Нуриддина Азизи в августе. "По итогам достигнуты предметные договоренности о продаже афганцам дизельного топлива, продолжаются переговоры по поставкам пшеницы и другой сельхозпродукции, - рассказал дипломат. - Россия доставила в Кабул около 165 тонн гуманитарных грузов, включая продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты. Оказывается необходимое содействие афганским студентам, начавшим или продолжающим обучение в российских вузах".

Как указал Кабулов, российская сторона вместе с партнерами по региону противопоставляет деструктивной линии Запада "усилия по скоординированному содействию политической и социально-экономической стабилизации обстановки в Афганистане, исходя из того понимания, что подлинное национальное примирение достижимо путем создания инклюзивного этнополитического госруководства". "Не навязывая кабульским властям собственного видения религиозно-культурного обустройства общественной жизни, откровенно обращаем внимание на контрпродуктивность наложенных ограничений на участие женщин в трудовой деятельности, а девочек - в процессе получения образования", - подчеркнул он.

По его словам, Москва видит практические шаги афганских властей по подавлению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и заинтересована в сохранении у Кабула необходимого контртеррористического потенциала. "Отдаем должное декларированному стремлению искоренить местную наркоиндустрию (в ней занято около 5 млн афганцев), активной реализации которого препятствуют удушающие санкции США", - добавил Кабулов.