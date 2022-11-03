Постпредство РФ при ООН: запад саботировал переговоры по резолюции о биолабораториях

По словам первого заместителя постпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского, Москва услышала от "бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные свидетельства якобы недостаточно убедительны"

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Западные делегации фактически саботировали переговоры по проекту резолюции РФ по биолабораториям США на Украине. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что за два раунда экспертных консультаций по проекту резолюции, предусматривающей создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, российская делегация услышала от "бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные нами свидетельства якобы недостаточно убедительны".

"Причем все эти заключения они сделали в одностороннем порядке, предвосхищая какие-либо выводы Совета Безопасности ООН и, по сути, подменяя своими ангажированными оценками решения ключевого органа ООН, ответственного за поддержание международного мира и безопасности. Сожалеем, что наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции", - подчеркнул Полянский.

Россия крайне разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине, заявил дипломат. "Мы крайне разочарованы тем, что сегодня совету не удалось задействовать механизм конвенции о биологическом и токсинном оружии. Согласно ее положениям, каждое государство - участник конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом Безопасности в соответствии с положениями Устава ООН на основании жалобы, полученной советом", - сказал он после голосования.

Проект резолюции был подготовлен Россией. Помимо нее, его поддержал Китай. США, Великобритания и Франция проголосовали против, остальные члены Совбеза ООН воздержались.

"Вне зависимости от итога сегодняшнего голосования вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснения. Мы продолжим и дальше действовать в рамках конвенции о биологическом и токсинном оружии и прилагать необходимые усилия для установления всех фактов, связанных с нарушениями США и Украиной обязательств по конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории. За подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом", - сказал Полянский.