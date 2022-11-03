Кириенко: бюджет проектов НКО с учетом софинансирования достиг 100 млрд руб. с 2017 года

По словам первого замглавы Администрации президента РФ, из них 23 млрд рублей выделены в 2022 году

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов с 2017 года поддержал 32 тысячи проектов социально ориентированных НКО, общий бюджет проектов с учетом софинансирования достиг почти 100 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас Фондом президентских грантов реализовано за 5 лет 32 тысячи проектов, общий объем финансирования [с учетом привлеченного софинансирования] достиг почти 100 млрд рублей, из них 23 млрд рублей [выделены] только в этом году", - сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

На заседании в четверг были подведены итоги реализации проектов, получивших президентские гранты и завершившихся до конца 2021 года, а также объявлены 100 лучших реализованных проектов. "В этих проектах участвовали 615 тысяч добровольцев, 10,5 млн человек - это благополучатели, те люди, которые получили какие-то услуги, помощь, поддержку в результате реализации проектов, их мнение было учтено при оценке. Всего соприкоснулись с проектами почти 50 млн человек", - подчеркнул Кириенко.

По его словам, 80% завершенных в прошлом году проектов реализованы успешно, 15% проектов были признаны реализованными удовлетворительно, 5% команд не смогли справиться со взятыми на себя обязательствами. "Вот те 5%, которые мы пока сочли неудовлетворительными, - это в основном проекты, которые испытали сложности с ковидом. Когда вы планировали публичные мероприятия в рамках этих проектов, ковидные ограничения 2020-2021 годов, конечно, сказались. В этих 5% практически нет злонамеренности или халатности, плохой работы организаторов. Как правило, это связано с объективными проблемами, с которыми они столкнулись", - добавил Кириенко.

Сотня лучших проектов

Из числа успешно реализованных проектов координационный комитет выбрал 100 лучших. В частности, в сотню лучших вошел проект "Вместе мы можем помочь" Санкт-Петербургского регионального отделения Российского Красного Креста, он получил президентский грант в размере 7 750 785 рублей во втором конкурсе 2020 года. В рамках проекта в восьми регионах созданы команды добровольцев, которые овладели навыками оказания первой помощи, стали дежурить на массовых мероприятиях и помогать профессиональным спасателям. С марта 2022 года организация стала основным центром в городе по выдаче гуманитарной помощи беженцам из Донбасса.

В число лучших также вошел проект организации "Российские студенческие отряды". Речь идет о проекте "Организация и проведение школ командных составов студенческих отрядов" (получен грант в размере 997 110 рублей). Проект был направлен на повышение уровня знаний и развитие компетенций командных составов штабов студенческих отрядов. В рамках проекта 2 300 студентов прошли обучение в очных школах и на онлайн-курсах. Летом 2022 года стартовали гуманитарные миссии Российских студенческих отрядов на территории Луганской и Донецкой народных республик. Педагогические отряды будут организовывать досуг детей в центрах и лагерях, медицинские отряды будут привлечены для работы в медицинских учреждениях в качестве младшего и среднего медицинского персонала, а строительные отряды помогут восстанавливать социальные и инфраструктурные объекты.