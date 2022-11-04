Посол РФ в Вашингтоне: Россия продолжит требовать от США возвращения дипсобственности

Анатолий Антонов заявил, что вопрос о возобновлении работы генконсульств не стоит

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 4 ноября. /ТАСС/. Власти РФ продолжат требовать от американской администрации возвращения заблокированной на территории Соединенных Штатов российской дипломатической собственности, вопрос о возобновлении работы генконсульств не стоит. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, беседуя в четверг с журналистами после посещения россиянина Александра Винника, находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния в ожидании начала разбирательства американским судом его дела по существу.

"Мы, конечно же, продолжаем и будем требовать, чтобы, по крайней мере, нам вернули нашу собственность. Вопрос об открытии генеральных консульств сегодня не стоит, однако нам явно не хватает дипломатического присутствия [на западном побережье США]", - отметил Антонов, который навестил Винника в тюрьме Санта-Рита в округе Аламеда, расположенной неподалеку от Окленда и Сан-Франциско. Российский дипломат находится в Калифорнии с рабочей поездкой.

Глава посольства при этом добавил, что как таковых переговоров с Госдепартаментом о возвращении российской дипсобственности нет.

Он рассказал, что проезжал мимо здания генконсульства и резиденции российского генконсула, которые были заблокированы американскими властями. "Нашего флага [на них] нет, а он должен быть, потому что это наша собственность", - подчеркнул посол.

Консульский выезд

По словам главы российского диппредставительства, в начале этой недели большая группа дипломатов выехала в Лос-Анджелес для оказания консульской помощи проживающим в этой части США соотечественникам. "Все знают, что дипломатического присутствия России на западном побережье [США] нет", - добавил Антонов.

Группа российских дипломатов "провела три дня работы с утра до вечера, <...> приняли около 600 человек", продолжил посол. Он подчеркнул, что граждане РФ ждали российских дипломатов, просили чаще приезжать в рамках консульского выезда. "Сейчас группа наших дипломатов отправилась в Сан-Франциско и завтра еще будет проводить консульский прием. Но то, что наших дипломатов здесь нет, и мы не можем оказывать должную поддержку нашим соотечественникам - это, конечно, крайне негативный момент", - указал глава посольства РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с 2016 по 2018 годы по-прежнему шесть объектов, защищенных статусом дипломатической недвижимости, находятся в незаконном владении американской стороны без права доступа туда российских дипломатов.

В 2017 году власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).