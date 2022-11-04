Антонов: Россия мгновенно рассматривает запросы на выдачу виз консульским работникам США

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что на данный момент таких обращений нет

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 4 ноября. /ТАСС/. Российская сторона без промедления рассматривает запросы о выдаче виз американским консульским работникам в Москве, однако на данный момент таких обращений нет. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, беседуя в четверг с журналистами после посещения россиянина Александра Винника, находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния в ожидании начала разбирательства американским судом его дела по существу.

Комментируя заявления американских должностных лиц о заинтересованности в увеличении персонала сотрудников посольства США в Москве, Антонов отметил: "Контакты происходят на сей счет. Мы работаем. Но работаем, что тоже я считаю неприемлемо, исключительно по переписке или по телефону. То есть очных контактов нет. И это очень плохо". Посол высказался за возобновление "формата разговора на уровне руководства" департамента Северной Америки МИД РФ и "представителей из Госдепа". "На сегодняшний день такого контакта нет, но разговоры идут", - добавил дипломат.

"Мы даем визы американцам, американцы дают нам визы, но по принципу голова за голову или виза за визу, - продолжил Антонов. - Хочу еще раз подтвердить, что на сегодняшний день ни одной заявки для американских консулов в Москве в российском посольстве в Вашингтоне нет. Поэтому все разговоры о том, что нам (американской стороне - прим. ТАСС) не хватает консульских работников, поэтому мы не выдаем визы россиянам в Москве, все это от лукавого. Мы мгновенно рассматриваем такие варианты. Решаем, разумеется, свои задачи, но мы не пытаемся создать какие-либо дополнительные трудности для консульских сотрудников, особенно консульских сотрудников американского посольства в Москве".