Грызлов назвал народное единство залогом победы России

Посол РФ в Минске отметил, что, хотя этот день можно назвать молодым праздником, он продолжает традицию, заложенную еще в XVII веке участниками борьбы против польских захватчиков

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Единство народов России - это залог ее победы, силу этого единства и исторической памяти показали люди, проголосовавшие на референдумах в Крыму, Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил в пятницу председатель Высшего совета "Единой России", посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"Сегодня Россия отмечает День народного единства. День, посвященный победе нашего народа над внешней агрессией и над внутренней смутой, на которую так рассчитывали наши враги. Это день, ставший символом сплочения людей разных национальностей, разных вероисповеданий и убеждений, разных территорий и профессий ради общей цели", - говорится в его поздравлении с Днем народной единства, поступившем в распоряжение ТАСС.

Грызлов отметил, что, хотя этот день можно назвать молодым праздником, он продолжает традицию, заложенную еще в XVII веке участниками борьбы против польских захватчиков.

"Преодоление Смуты доказало, что народное единство - залог победы России. Эта истина вновь и вновь подтверждена всей дальнейшей историей, - обратил внимание он. - Силу народного единства, исторической памяти показали референдумы в Крыму, в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области".

По словам Грызлова, уже в наши дни люди сделали абсолютно однозначный выбор, подтвердив, что их родная земля - это русская земля. И ни жестокость украинских нацистов, ни пропаганда их западных покровителей "не смогли сломить волю людей", подчеркнул председатель Высшего совета "Единой России". "Правда - на стороне России, на нашей стороне, - заключил он. - Всех граждан России, всех наших соотечественников и друзей - с Днем народного единства"

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.