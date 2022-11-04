Нарышкин: деструктивные силы пытаются разрушить историческую память и посеять рознь в РФ

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки отметил, что Украина на глазах одного поколения превратилась в злобный инструмент Запада

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Деструктивные силы целенаправленно пытаются разрушить историческую память, чтобы расколоть российское общество. Об этом заявил в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на встрече президента РФ Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания РИО и Российского военно-исторического общества.

"Существуют деструктивные силы, которые целенаправленно пытаются разрушить нашу историческую память, чтобы расколоть общество и посеять рознь", - сказал Нарышкин.

Он отметил, что "именно по такому сценарию развивались события на Украине, когда буквально на глазах одного поколения из процветающей советской Украинской республики эта республика превратилась, по сути, в диктатуру и в такой послушный и злобный инструмент агрессивных по отношению к России тоталитарно-либеральных режимов Запада".

Нарышкин подчеркнул, что самым эффективным оружием в борьбе против исторической лжи и фальсификации является историческая правда.