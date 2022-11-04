МИД: России нужно пересмотреть взаимодействие со странами Центральной и Восточной Европы

Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с послами России состояние и перспективы отношений Москвы со странами региона

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов на совещании с послами России в странах Центральной и Восточной Европы отметил необходимость пересмотра форматов взаимодействия с государствами этого региона. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В совещании под руководством Титова в Вене приняли участие послы РФ в Австрии, Венгрии, Лихтенштейне, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Швейцарии. "Акцентирована необходимость пересмотра прежних форматов взаимодействия с указанными государствами с учетом инициированного ими замораживания двустороннего сотрудничества практически во всех сферах, - подчеркнули в дипведомстве. - На фоне ускоряющихся процессов кардинальной трансформации архитектуры международной безопасности отмечена возрастающая роль российских дипмиссий по обеспечению внешнеполитических интересов России".

Первый замглавы МИД также обсудил с послами России текущее состояние и перспективы отношений Москвы со странами региона, были определены первоочередные задачи российских дипломатических и консульских представительств в изменившихся геополитических условиях. Также были рассмотрены практические вопросы функционирования диппредставительств РФ в новых условиях.

"Состоялся обмен мнениями и опытом работы в военно-мемориальной сфере, по противодействию попыткам фальсификации истории, поддержке общественной деятельности российских соотечественников. Участники совещания возложили венок к монументу советским воинам на венской площади Шварценбергплатц, погибшим при освобождении Австрии от фашизма", - добавили на в МИД РФ.