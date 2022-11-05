В МИД РФ заявили о желании Запада снять с голосования резолюцию о неонацизме

Страны пытались спровоцировать Москву на снятие текста с голосования, отметил уполномоченный ведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Западные страны, внеся поправку с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине к российской резолюции в ООН о борьбе с героизацией нацизма, пытались спровоцировать Москву на снятие текста с голосования. Об этом заявил в пятницу журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял в тот же день российский проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Перед голосованием по документу западные государства инициировали включение в текст поправки с осуждением СВО. При этом, одобрив данное положение, США и страны ЕС выступили против самой резолюции. Российская делегация заявила, что не признает принятую поправку.

"Что касается выдвинутой ими поправки, то мы это расцениваем исключительно как попытку срыва принятия резолюции. Эта цель стала совершенно очевидной, - отметил Лукьянцев. - В выступлениях по итогам голосования они, по сути, это и подтвердили. В частности, представитель США прямым текстом сказала, что если государства не согласны с текстом решения в каком-то его виде, то они должны были отозвать свое соавторство и снимать текст. Таким образом она подтвердила то, о чем мы говорили".

"Целью поправки было отнюдь не улучшение в интересах западных стран текста этой резолюции, а именно попытка спровоцировать Российскую Федерацию и других соавторов на то, чтобы снять этот текст, не допустить никакими способами его принятия, - сказал дипломат. - У них не получилось, как и раньше, коренным образом изменить этот текст в своих интересах, убрав не устраивающие их положения: касаемо разрушения памятников воинам-освободителям, проведения неонацистских маршей и факельных шествий, запрета символики, ассоциирующейся с Победой. Поэтому они решили достаточно "творчески" подойти к решению своей задачи, но эта стратегия не оправдалась. Они вряд могут быть довольны итогами".

"Мы в контактах с другими делегациями говорили, что это сугубо политический шаг, он не имеет никакого отношения к вопросам противодействия расовой дискриминации и неонацизму, - обратил внимание Лукьянцев. - Это явно политический шаг, направленный на то, чтобы процедурно попытаться заблокировать принятие данной резолюции. Подтверждением этого является то, как повели себя делегации западных стран и их союзники в ходе голосования по самому тексту".

"То есть поправка их прошла, но при этом они все равно остались недовольны. Они своими действиями раскрыли истинное лицо", - резюмировал уполномоченный МИД РФ по правам человека.