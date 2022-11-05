На Херсонщине заявили, что жители правобережной части региона могут стать жертвами ВСУ

Вице-губернатор Кирилл Стремоусов призвал людей выехать на левый берег Днепра, где им обеспечат безопасность

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Мирных жителей необходимо эвакуировать с правобережной части Херсонской области, чтобы они не стали жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в субботу вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

"Наша основная задача - вывезти людей из Херсона, чтобы эти люди не стали жертвами этого противостояния [с ВСУ]. Более того, резидент Запада [президент Украины Владимир] Зеленский не будет считать жертвы ни среди военных, ни среди мирного населения", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Стремоусов призвал жителей правобережья Херсонской области выехать на левый берег Днепра, где им обеспечат безопасность. "Дайте военным делать свое дело", - подчеркнул он.

Ранее в субботу Стремоусов сообщил, что украинские войска не прекращают попыток "прощупать" линию обороны в Херсонской области, однако ситуация остается без изменений. По словам вице-губернатора, на херсонском направлении активно работает ствольная и реактивная артиллерия.