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Военная операция на Украине

В Донецке сообщили о возгорании возле универмага в Ленинском районе после обстрела

По свидетельствам очевидцев, Ленинский и Буденновский районы под обстрелом

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Возгорание после обстрела вечером в субботу наблюдается около универмага "Радуга" в Ленинском районе Донецка, сообщил со ссылкой на местных жителей мэр города Алексей Кулмезин.

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"По свидетельствам очевидцев, Ленинский и Буденновский районы под обстрелом. По словам местных жителей, возле универмага "Радуга" Ленинского района наблюдается возгорание", - написал он в Telegram-канале.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили ТАСС, что средства противовоздушной обороны отработали в Донецке. Как передавал корр. ТАСС, произошло не менее пяти громких хлопков, которые были слышны в центре города. 

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