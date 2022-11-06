В ДНР заявили о смене ВСУ за время конфликта тактики на стрельбу из одиночных орудий

По словам подполковника Народной милиции республики Андрея Баевского, это снижает потери среди украинских артиллеристов

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время конфликта в Донбассе изменили тактику контрбатарейной борьбы на работу одиночными орудиями, что осложняет задачу по уничтожению их огневых позиций. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.

"Мы их приучили уже, мы очень эффективно отрабатывали с 2016 года. С точки зрения контрбатарейной борьбы больше, чем у нас, опыта нет ни у кого. Поэтому мы их натренировали и на время покидания огневой позиции, и на работу отдельными орудиями, и на прочие элементы боевой работы", - сказал он.

По словам Баевского, это снижает потери среди артиллеристов ВСУ, но именно уничтожение артиллерии остается на линии соприкосновения приоритетной целью. "Расчет одной машины РСЗО или одного орудия ствольной артиллерии - это единицы людей в поле. Поэтому на самом деле общее количество людей, которые заняты в этом процессе, невелико, и каких-то там больших потерь ожидать здесь не следует. Но при этом мы понимаем, что это приоритетная цель", - подчеркнул он.