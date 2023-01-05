5 января, 16:53

Медведев цитатой Оруэлла ответил на слова Столтенберга о том, что "оружие - путь к миру"

Медведев цитатой Оруэлла ответил на слова Столтенберга о том, что "оружие - путь к миру"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Как заявил зампред Совета безопасности РФ, "прошлое было стерто, сам факт стирания забыт, а ложь стала правдой"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев цитатой из романа "1984" Джорджа Оруэлла прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга оказать больше военной помощи Украине, так как "оружие - это фактически путь к миру".

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"Вот мы и дожили! Столтенберг сказал, что оружие - это, по сути, путь к миру. Действительно, "прошлое было стерто, сам факт стирания забыт, а ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, "1984", - написал политик на английском языке в четверг в Twitter.

Как ранее сообщила пресс-служба НАТО, генсек организации "подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением". Отмечалось, что Столтенберг также "подчеркнул необходимость того, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию". 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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