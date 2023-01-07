Мирошник заявил, что священникам и прихожанам УПЦ на Украине угрожает физическая опасность

Бывший посол ЛНР в Москве подчеркнул, что УПЦ - "это ветвь исконно народной церкви с тысячелетней историей на этой земле"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти Украины не остановятся на экспроприации храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), священникам и прихожанам угрожают и преследование, и физическая опасность. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"Марионетки режима будут использовать все доступные им средства для удушения православия на Украине. Отъем и разорение храмов, преследование священнослужителей и верующих, избиение прихожан штурмовиками и беспредельщиками - это все в их арсенале", - сказал он.

Мирошник подчеркнул, что УПЦ - "это ветвь исконно народной церкви с тысячелетней историей на этой земле, а раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) - "искусственно созданное религиозное образование, цель которого - внести раскол в православие и стать переходным этапом к окатоличиванию населения этой территории".

"ПЦУ - это не православие - это симулякр, подобие, призванное сбить человека с истинной веры и сделать податливым к любым внушениям. И нынешние гонения со стороны марионеточного режима на истинное православие - это испытание на стойкость веры. В каком виде смогут сохранить истинно верующие свое вероисповедание и организацию церкви, в большей степени зависит от них самих. Помогать можно тем, кто бьется за свои права и за свою веру. Но их ждут очень тяжелые времена", - заключил Мирошник.

В субботу глава раскольнической ПЦУ Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения УПЦ. По данным местных СМИ, у собора дежурили наряды полиции, которые проверяли документы у желающих попасть на богослужение. В соборе было много политиков, среди которых журналисты узнали спикера Рады Руслана Стефанчука, главу министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко и замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство культурного заповедника отказалось продлить с ней договоры пользования, и с 1 января 2023 года для ее священнослужителей оказался закрыт доступ в эти два храма. По решению Министерства культуры и информационной политики Украины дирекция культурного заповедника заключила соглашение с ПЦУ на проведение 7 января рождественского богослужения в Успенском соборе лавры.

В последнее время украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. С середины ноября 2022 года Служба безопасности Украины проводит обыски в ее храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, "распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера". 1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, направленное, по сути, на запрет УПЦ. В частности, указом поручено внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", и обеспечить проведение экспертизы Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.