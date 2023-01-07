Слуцкий: новый спикер палаты представителей США может повлиять на украинский конфликт

Глава думского комитета по международным делам считает, что у республиканцев появился шанс "перекрыть неконтролируемый денежный поток", идущий на поддержку Киева

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Избрание на пост спикера Палаты представителей американского Конгресса республиканца Кевина Маккарти открывает республиканцам возможность повлиять на завершение украинского конфликта, но не ради мира, а "в целях получения политических очков". Такое мнение в субботу выразил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"С 15-й, на этот раз успешной, попытки член Республиканской партии Кевин Маккарти получил третий в стране пост. Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в Палате представителей и "своего" спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле - уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира, как такового, а в целях получения политических очков", - написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что ранее Маккарти заявлял, что "будет настаивать на усилении контроля за военными расходами, в том числе на Украину". "Посмотрим, не было ли это лишь предвыборным обещанием избирателям, которые не понимают, куда тратятся их деньги. За время президентства Байдена размер военной помощи Украине составил 24,9 млрд долларов. А совсем недавно Вашингтон выделили Киеву еще один рекордный военный транш в 3 млрд", - отметил глава комитета.

По его мнению, сегодня у республиканцев появился шанс "перекрыть неконтролируемый денежный поток", идущий на поддержку Киева. "Подобный аудит может открыть глаза тем, кто голосует за поддержку погрязшей в коррупции киевской хунты, нацеленной на продолжение агрессии", - добавил он.

В ночь на субботу лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти был избран ее спикером в 15-м туре голосования. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность еще во вторник, однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов. По сведениям СМИ, Маккарти пришлось пойти на ряд уступок, чтобы попытаться убедить конгрессменов одобрить его кандидатуру. Он, в частности, согласился на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера. Президент США Джо Байден поздравил Маккарти с избранием и выразил готовность "работать с республиканцами" по мере возможности.