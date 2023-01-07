Мирошник: Запад поставит хоть ядерное оружие, лишь бы конфликт остался в границах Украины

Бывший посол ЛНР в Москве отметил, что решение президента Франции Эмманюэля Макрона о поставках Киеву легких танков демонстрирует то, что западные страны готовы использовать весь свой арсенал вплоть до ядерного оружия для войны против России

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Решение властей Франции предоставить Украине легкие танки показывает, что страны Запада готовы поставлять Киеву любое оружие, даже ядерное. Главное, чтобы конфликт происходил в границах Украины, без официального присутствия военных стран НАТО, заявил ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 4 января провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Парижа поставить Киеву легкие танки. Как передавало Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.

"Решение Макрона лишь демонстрирует, что Запад готов использовать весь свой арсенал вплоть до ядерного оружия для войны против России, и это только вопрос времени, когда они решатся на поставки очередных новых видов вооружений", - сказал Мирошник.

По его словам, не важно, кто из лидеров западных государств "пробьет очередное дно - Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц или [премьер-министр Великобритании Риши] Сунак - они все играют по согласованной программе". "Их беспокоит только вопрос: вся эта бойня должна происходить в границах Украины и оттуда не должны приходить гробы с официальными военными стран НАТО. В остальном эта понятийная "рамка" их вполне устраивает. И они готовы вести войну до последнего украинца", - подчеркнул экс-посол.

Мирошник отмечает, что сейчас для российской стороны главным вопросом остается проблема пресечения переброски военной техники Запада в зону боевых действий. "Сколько еще времени нужно наблюдать за тем, как через Львов идут десятки и десятки составов и трейлеров с западной техникой? Видеть, как в круглосуточном режиме работают Бескидский тоннель [во Львовской области], Львовское вагонное и локомотивное депо, мосты через Южный Буг и Днепр, чтобы потом всю эту "помощь" видеть перед своими позициями в Донбассе и на Запорожье?" - продолжил он.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя решение Парижа, ранее заявил, что оно "ход войны не изменит, однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией". По его словам, "решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России".

Колесный танк AMX-10 RC - 17-тонная боевая машина, разработанная французской компанией Nexter. Ее производили с 1976 по 1994 год. Она оснащена 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Сейчас 248 имеющихся на вооружении Франции танков, как сообщает Министерство вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины Jaguar.