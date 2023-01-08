8 января, 09:25,
обновлено 8 января, 09:32

МГБ ЛНР возбудило дело по статье о диверсии по факту подрыва газопровода в Лутугине

МГБ ЛНР возбудило дело по статье о диверсии по факту подрыва газопровода в Лутугине
© Александр Река/ ТАСС, архив

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики возбудило уголовное дело по статье о диверсии по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугине. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

"Факт подрыва газопровода согласно ст. 281 УК РФ квалифицирован как диверсия. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
  

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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