МГБ ЛНР возбудило дело по статье о диверсии по факту подрыва газопровода в Лутугине

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики возбудило уголовное дело по статье о диверсии по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугине. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

"Факт подрыва газопровода согласно ст. 281 УК РФ квалифицирован как диверсия. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

