Захарова: диалог Сербии и Косова под эгидой ЕС может повторить судьбу нормандского формата

Официальный представитель МИД РФ призвала задуматься о том, какую роль будут играть договоренности с Западом

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Диалог Белграда и Приштины под эгидой Евросоюза имеет все шансы повторить судьбу нормандского формата (переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в которых принимали участие Россия, Украина, Германия и Франция), заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Диалог между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС имеет все шансы повторить судьбу нормандского формата. Я призываю всех в регионе - экспертов, политологов, конечно, журналистов и в целом общественность, - задуматься о том, какую роль будут играть договоренности с Западом и не повторят ли они все то, что случилось с нормандским форматом", - сказала дипломат.

"Ведь там (под Минскими договоренностями - прим. ТАСС) стояли подписи мирового значения, это были не просто люди, представляющие определенные политические силы, это были люди, которые имели абсолютные полномочия для того, чтобы верифицировать подобные документы, я имею в виду западные страны", - отметила Захарова.