Незаконно осужденный в Литве по делу о событиях 1991 года россиянин Мель освобожден

Он вернулся в Россию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Гражданин РФ Юрий Мель, незаконно осужденный в Литве по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, освобожден из тюрьмы и вернулся в Россию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с освобождением россиянина.

"10 марта из литовской тюрьмы освобожден и вернулся в Российскую Федерацию наш гражданин, полковник в отставке Юрий Мель. Как известно, он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года", - указала дипломат в пятницу.

Мель провел в литовских тюрьмах девять лет, отметила Захарова. "Судебный процесс был проведен официальным Вильнюсом с многочисленными нарушениями общепринятых международных норм, - подчеркнула она. - Попраны основополагающие принципы правосудия: недоказанность вины "подсудимого", нарушение презумпции невиновности, запрет на придание закону обратной силы, право на справедливое судебное разбирательство".

По словам Захаровой, "неоднократные обращения об отмене приговора или хотя бы его смягчения были цинично отклонены", а "ослепленные жаждой политической мести литовские власти и судьи пренебрегли элементарными человеческими нормами, не приняв в расчет даже гуманитарный фактор - плохое состояние здоровья россиянина, страдающего тяжелым заболеванием".

Дипломат напомнила, что Россия "неоднократно осуждала позорные реваншистские действия Вильнюса", но "профильные международные организации не посчитали нужным обратить внимание на вопиющее беззаконие в Литве". "К сожалению, такая ситуация стала "нормой" для европейской "репрессивной демократии", которая в последние годы приобрела наиболее уродливые черты в литовском государстве", - констатировала она.

Посольство РФ в Вильнюсе, по словам Захаровой, в течение всего срока заключения Меля оказывало ему всемерную поддержку: дипломаты регулярно посещали россиянина в тюрьме, на постоянной основе осуществлялось консульское, правовое, информационное и иное содействие. "В день освобождения Меля российские дипломаты сопровождали его до границы. Искренне рады возвращению Юрия Николаевича на родину", - заключила официальный представитель МИД РФ.

О деле россиянина

27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Они признаны виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, когда на сломе коммунистической системы власть в республике попытались взять политические оппоненты сторонников выхода из СССР. В ходе столкновений погибли 14 гражданских лиц и более 700 человек пострадали. Мель был приговорен к семи, Иванов - к четырем годам тюремного заключения.