Ульянов назвал "неплохой" для РФ и мира нынешнюю сессию Совета управляющих МАГАТЭ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене отметил, что "предыдущие были гораздо более сомнительными"

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Первая в этом году сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была "неплохой" для России и всего мирового сообщества, предыдущие были гораздо более сомнительными. Такое мнение в субботу высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

"Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой", - отметил Ульянов. "Предыдущие были гораздо более сомнительными", - подчеркнул он.

В пятницу в Вене завершилась первая в этом году сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. В течение пяти дней управляющие 35 стран обсуждали самые острые и злободневные темы международной повестки дня. Как и ожидалось, главными из них стали ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и иранская ядерная программа. Итогом бурных дискуссий об урегулировании ситуации вокруг ЗАЭС стало выражение Советом управляющих в последний день заседания почти единодушной поддержки инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси относительно создания зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Коллективное заявление 50 делегаций, направленное в четверг в Совет управляющих МАГАТЭ в связи с обесточиванием Запорожской АЭС, в котором они настаивали на привлечении РФ к ответственности за якобы имеющее место пренебрежение принципами ядерной безопасности, также не нашло широкой поддержки. Оно, по словам постпреда РФ, "является попыткой использовать ядерную безопасность в качестве разменной монеты для достижения политических целей" и "в его нынешнем виде смотрится как своего рода карт-бланш украинской стороне на продолжение обстрелов ЗАЭС".

В последний день заседания управляющие в основном рассматривали кадровые вопросы, в частности переизбрали Гросси на второй срок - до 2 декабря 2027 года.