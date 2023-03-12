Путин на следующей неделе посетит один из регионов России

По данным программы "Москва. Кремль. Путин", у российского лидера также запланированы международные контакты, участие в пленарном заседании съезда РСПП и выступление на коллегии Генпрокуратуры

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из российских регионов, сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Фрагмент эфира опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

Также, по данным программы, у российского лидера запланированы международные контакты. Помимо этого, глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выступит на коллегии Генпрокуратуры.

Как рассказали в программе, у Путина также могут пройти мероприятия по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, которая будет отмечаться 18 марта.