Путин совершит рабочую поездку в Бурятию

Президент проведет в режиме видеоконференции совещание по развитию дальневосточных городов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Бурятии, где проведет совещание о развитии дальневосточных городов и побывает на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства "14 марта совершит рабочую поездку в Республику Бурятия, посетит Улан-Удэнский авиационный завод - один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона".

"Здесь же в режиме видеоконференции Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов", - отметили в Кремле. В пресс-службе уточнили, что в совещании в очном формате примут участие вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. В режиме видео-конференц-связи участниками совещания станут члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний. Путин также проведет отдельную встречу с Цыденовым.

Улан-Удэнский авиационный завод - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". За 80 лет предприятие выпустило более 8,5 тыс. летательных аппаратов. Сейчас завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2.

Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением более 50 тыс. человек. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году главе государства был продемонстрирован мастер-план Петропавловска-Камчатского, на его реновацию выделяют 149 млрд рублей. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что до следующего ВЭФ Путину планируют показать планы развития всех дальневосточных городов, участвующих в программе, а на самом форуме в сентябре 2023 года доложат об основных мастер-планах - Хабаровска и Владивостока.

В предыдущий раз президент посещал Бурятию в августе 2017 года, когда занимался проблемами последствий природных пожаров в Бурятии и Иркутской области.