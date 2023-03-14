Источник в МИД РФ заявил, что новым гендиректором РСМД стал Иван Тимофеев

По словам источника, он должен вывести совет из "тупика неэффективности"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев назначен новым генеральным директором Российского совета по международным делам (РСМД). Это подтвердил во вторник ТАСС источник в МИД РФ.

"В МИД исходят из того, что он должен вывести РСМД из тупика неэффективности", - сказал он.

Ранее источник в дипведомстве России сообщил ТАСС, что предшественник Тимофеева Андрей Кортунов не сохранил свой пост, так как на Смоленской площади его работа оценивается как "неудовлетворительная".

РСМД является российской некоммерческой организацией. Деятельность РСМД, как указано на его официальном сайте, направлена "на укрепление мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение международных конфликтов и кризисное регулирование". Партнерство создано решением учредителей в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 2 февраля 2010 года "О создании некоммерческого партнерства "Российский совет по международным делам". Миссией совета значится "содействие процветанию России через интеграцию в глобальный мир".