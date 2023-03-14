Посол в Вашингтоне заявил, что истребители РФ не применяли оружие против беспилотника США

Российские летчики действовали очень профессионально, подчеркнул Анатолий Антонов

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Российские истребители не применяли оружие против американского беспилотного летательного аппарата MQ-9, который выполнял разведывательную миссию над Черным морем. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с инцидентом.

"Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально, не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями", - сказал он.