Путин заявил, что обстановка в новых регионах остается сложной

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Обстановка в новых регионах РФ остается сложной, необходимо укреплять прокуратуру там за счет опытных работников, опираться на местные кадры, заявил президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, запустила механизм подбора и подготовки кадров. Обстановка в этих регионах остается, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "обязательно нужно опираться на местные кадры". "На людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству", - пояснил Путин.