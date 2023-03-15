Единороссы предложили создать международный форум сторонников борьбы с неоколониализмом

По словам председателя высшего совета партии Бориса Грызлова, задачей этого форума станет поддержка суверенных государств в стремлении противодействовать любым попыткам извне навязать свою политическую линию, а также отстоять независимое самостоятельное развитие с опорой на собственные ценности

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" предлагает создать международный форум сторонников борьбы с неоколониализмом и провести его первое заседание осенью 2023 года. Об этом председатель высшего совета партии, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил в среду на проходящем в режиме видеоконференции диалоге высокого уровня между Коммунистической партией Китая (КПК) и политическими партиями мира.

"Нам в партии "Единая Россия" кажется важным и своевременным консолидировать усилия с соответствующими политическими силами по всему миру, создать форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма и провести осенью 2023 года его первое заседание", - сказал Грызлов.

Он добавил, что задачей этого форума станет поддержка суверенных государств и их политических партий в стремлении противодействовать любым попыткам извне навязать свою политическую линию, а также отстоять независимое самостоятельное развитие с опорой на собственные ценности.

"Это, без преувеличения, судьбоносное время, когда страны должны твердо отстаивать право на проведение независимой внешней и внутренней политики", - отметил политик. По его словам, движение к эффективной и подлинной многополярности не могут остановить "никакие ухищрения" коллективного Запада. "Среди них - навязывание концепции миропорядка, основанного на правилах, которые пытаются подменить международное право, сохранение пережитков колониального мышления, когда мир делят на хозяев и тех, кто им подчиняется, а также давление на суверенные страны, которое зачастую принимает формы открытого шантажа, прямых угроз, незаконных санкций и провоцирования конфликтов", - подчеркнул Грызлов.