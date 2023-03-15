Посол РФ в Белоруссии заявил, что Москва уверенно справляется с давлением Запада

По словам Бориса Грызлова, влияние недружественных стран на мировые процессы существенно снизилось

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия уверенно справляется с санкционным давлением Запада, его влияние на мировые процессы существенно снижается в то время, как центр мирового развития активно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом заявил председатель высшего совета "Единой России", посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в среду на проходящем в режиме видеоконференции диалоге высокого уровня между Коммунистической партией Китая (КПК) и политическими партиями мира.

"На сегодняшний день против России введено более 12 тыс. ограничительных мер разного характера. В санкционные списки попали более 2 тыс. физических лиц и более 1,5 тыс. организаций. Но несмотря на это, даже западные эксперты признают, что наша страна уверенно справляется с массированным давлением", - сказал он.

По словам политика, существенное снижение влияния Запада на мировые процессы уже налицо.

"В новых условиях, когда доступность технологий, финансов и высокая скорость коммуникаций фактически предоставили большей части человечества равные стартовые возможности, центр мирового развития активно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион", - отметил он, добавив, что это совершенно не отвечает интересам тех, кто привык к традициям колониального доминирования и глобального господства. "А потому экономика и здравый смысл становятся заложниками геополитики - финансы, инвестиции, торговля цинично используются коллективным Западом в качестве инструментов для достижения его внешнеполитических целей", - подчеркнул Грызлов.

Он добавил, что сегодня мир как никогда нуждается в проведении ответственной экономической политики. "Выход из ситуации мы видим в учете интересов всех участников мировой торговли, включая развивающиеся страны и государства с формирующимся рынком", - уточнил политик.

Россия и Китай во взаимодействии с другими странами, по мнению Грызлова, "могут и должны придать человекоцентричность и справедливость переходным процессам".