16 марта, 09:31

Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Отчет правительства РФ за 2022 год пройдет в Госдуме 23 марта, этому будет посвящено все пленарное заседание палаты. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания в четверг.

"Нам надо определиться с датой отчета. Мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства буквально перед началом пленарного заседания, и, если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта. Мы целый день посвятим отчету правительства, пленарное заседание будет с одним вопросом", - отметил Володин. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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