Сальдо: фортификационные сооружения Херсонской области не позволят ВСУ дойти до Крыма

По словам врио губернатора Херсонской области, сведения о том, что украинские войска пойдут в контрнаступление, являются фейком

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Современные фортификационные сооружения, возведенные в Херсонской области, не позволят Вооруженным силам Украины дойти до Крыма в случае контрнаступления. Об этом заявил в четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на торжественном собрании по случаю девятой годовщины Крымской весны.

"Я хочу развеять фейк, в котором все больше пытается убедить крымских и херсонских людей киевский режим, что они (ВСУ - прим. ТАСС) пойдут в контрнаступление. За буквально несколько месяцев последних столько сделано работы - построили самые современные фортификационные сооружения, есть у нас Днепр, который преодолеть очень сложно, полностью вся выстроена система управления. Поверьте мне, до Крыма никто никогда не дойдет", - сказал Сальдо.

Врио губернатора отметил, что видит по настрою военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения, что противника не пропустят на полуостров.

Сальдо рассказал, что в 2014 году посещал Крым накануне референдума. "Мы все думали, что за Крымом [воссоединятся с Россией] Херсонская, Николаевская и Одесская области. Но, к сожалению, этого не произошло", - отметил Сальдо.

Он также добавил: "Мы вернем Херсон, дойдем до Николаева, Одессы и Измаила".