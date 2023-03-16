Матвиенко: Франция должна каяться перед алжирцами за преступления эпохи колониализма

Париж должен возместить ущерб, который нанес Алжиру, считает спикер Совфеда

АЛЖИР, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Франция должна всю жизнь "каяться и становиться на колени" перед алжирским народом за совершенные в эпоху колониализма преступления.

Делегация Совфеда во главе с Матвиенко с 15 по 17 марта находится с официальным визитом в Алжире.

"Конечно же, страны, в данном случае Франция, другие страны, которые колонизировали страны Африки, должны всю жизнь каяться и становиться на колени перед алжирским народом за те преступления, которые они совершили. Они должны возместить ущерб, который нанесли Алжиру", - сказала Матвиенко, выступая в четверг Национальном музее борцов за независимость.

"За все преступления, которые были совершены, и за то, что они выкачивали все из Алжира, а не заботились о его развитии", - добавила она.

Алжир был колонией Франции в период с 1830 по 1962 годы. Президент Франции Эмманюэль Макрон посещал Алжир в период с 25 по 27 августа 2022 года с официальным визитом для укрепления двусторонних отношений. Во время него лидеры учредили Высокий совет сотрудничества между двумя странами на уровне глав государств.