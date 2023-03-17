В ГД заявили, что Россия продолжит поддерживать дружеские отношения с народом Гагаузии

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил, что в политической жизни Молдавии есть факторы, которые пока не дают этого делать

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия всегда поддерживала и будет поддерживать дружеские отношения с населением Гагаузской автономии Молдавии. Об этом в пятницу заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на встрече с депутатом Народного собрания Гагаузии Сергеем Чимпоешем.

"Мы всегда поддерживаем и будем поддерживать дружеские отношения с народом Гагаузии. Мы хотим развивать отношения и с Молдавией", - сказал Толстой, добавив, что в политической жизни Молдавии есть факторы, которые пока не дают этого делать. "Хотя с целым рядом политических сил мы продолжаем сотрудничество на постоянной основе", - подчеркнул депутат.

Толстой заметил, что на территории Гагаузии проживают люди с российским гражданством, а следовательно - избиратели депутатов Госдумы, проблемы автономии парламентариям "известны и близки". "Здесь собрались нечужие Молдавии люди", - добавил он.

Со своей стороны Чимпоеш указал, что "правительства за эти годы в Молдове менялись, но, к сожалению, отношение к Гагаузской автономии не менялось". По его словам, многие решения молдавских властей шли вразрез с интересами Гагаузии. В качестве примера он привел принятие в 2012 году парламентом Молдавии закона о недискриминации, который легализовал проведение парадов сексуальных меньшинств.

Со стороны Госдумы на встрече присутствовали замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Елена Драпеко, зампредседателя комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Артем Туров (фракция "Единая Россия") и депутат от фракции "Новые люди" Антон Ткачев.