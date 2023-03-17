Рогов не исключил наступления ВСУ на запорожском направлении в ближайшие недели

Как считает председатель движения "Мы вместе с Россией", не стоит доверять прогнозам западных источников о сроках наступления Вооруженных сил Украины

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении не исключено в самые ближайшие недели. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он отметил, что не стоит доверять прогнозам западных источников о сроках наступления ВСУ. "Я не исключаю, что наступление украинских войск может быть уже в конце марта, в апреле. <...> Когда мы слышим о том, что [газета] Politico или кто-то еще дает публикации о том, что наступление возможно не раньше мая, я бы этим заявлениям не верил по той простой причине, что зачастую западные СМИ пытаются нас успокоить, отвлечь внимание, чтобы мы особо не были готовы к чему-то, а происходящее стало внезапным", - сказал он.

По его словам, "читать западные СМИ надо, принимать во внимание надо, но верить им точно не надо, потому что это все тот же "туман войны", дезинформация, информационно-психологические операции". В частности, Рогов обратил внимание на то, что Politico даже не упоминает вариант удара в Запорожской области в районе Токмака, рассматривая только сценарий наступления ВСУ, минуя Токмак и Мелитополь, вплоть до Азовского моря для перерезания сухопутного коридора в Крым.

Газета Politico 16 марта сообщила со ссылкой на источники, что представители администрации президента США считают, что наступление Украины якобы начнется к маю. По информации Politico, Киев пока не определился с направлением нанесения удара, сейчас им рассматриваются два сценария. Южный вариант предусматривает наступление через Херсон к Крыму, восточный - движение в сторону Азовского моря для того, чтобы отрезать сухопутный коридор, ведущий к полуострову.