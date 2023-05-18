В Совфеде заявили о необходимости переходного периода для интеграции Запорожья в законы РФ

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона призвал предусмотреть в законодательстве об особо охраняемых природных территориях соответствующую возможность для региона

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Переходный период необходим при интеграции Запорожской области в российское законодательство об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), так как во многих из них живут и ведут хозяйственную деятельность жители региона. Об этом заявил в четверг сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

"[Необходимо] предусмотреть в нормативных актах правительства и тех законах, которые мы принимаем, порядок перехода всех заповедников и в целом [особо] охраняемых природных территорий <…> определенный переходный период, который мог бы позволить нашим гражданам, проживающим на территориях, каким-то образом использовать заповедники в какой-то определенный период", - сказал он в ходе совещания, посвященного экологическому туризму в контексте устойчивого развития особо охраняемых природных территорий регионального и муниципального значения, в Совете Федерации.

Ворона отметил, что такая мера позволит облегчить гражданам постепенный отказ от ведения хозяйственной деятельности на ООПТ.