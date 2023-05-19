Лавров заявил, что встреча трехсторонней группы по Карабаху состоится на следующей неделе

Комментарий Сергея Лаврова по итогам переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении

Комментарий Сергея Лаврова по итогам переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении

Армения и Азербайджан также условились в ближайшее время провести заседание комиссии по делимитации и демаркации границы при участии России, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Встреча трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе пройдет на следующей неделе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"На следующей неделе должна состояться встреча трехсторонней группы под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций, - отметил министр. - Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договоренности".

"В ближайшее время условились провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с консультативным участием России", - отметил глава МИД РФ.