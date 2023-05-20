Лавров обсудит с экспертами СВОП Концепцию внешней политики РФ и новый миропорядок

Министр иностранных дел России выступит на сессии "Государство-цивилизация" или "Анти-Запад"? Выбор внешнеполитической стратегии"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) проведет традиционную ежегодную встречу с экспертами совета. Мероприятие состоится в подмосковном пансионате "Лесные дали".

В этом году заявленная тема обсуждения - "Самоопределение в эпицентре шторма. Россия и мир на вираже истории". Эксперты дадут оценку перспектив и возможностей России в качественно изменившейся обстановке. "Мы неизбежно будем возвращаться к истекшим десятилетиям, но главное сейчас - взгляд в будущее", - подчеркивается в анонсе ассамблеи на сайте совета.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российское дипведомство ценит уровень взаимодействия с советом, его вклад в осмысление и интерпретацию процессов, происходящих на геополитической арене. Захарова также отметила, что на предстоящей ассамблее особое внимание уделят утвержденной недавно новой редакции Концепции внешней политики России, а также задачам дипломатической деятельности на нынешнем этапе формирования многополярного миропорядка.

На трех запланированных 20-21 мая сессиях участники ассамблеи обсудят положение российского общества на фоне вызовов, которые возникают в переменчивом мире, выбор внешнеполитической стратегии для России и попробуют смоделировать, как страна может выглядеть через 20 лет. На сессии "Государство-цивилизация" или "Анти-Запад"? Выбор внешнеполитической стратегии" выступит Сергей Лавров, который затем ответит на вопросы присутствующих.

Обсуждение ситуаций на Украине и в Афганистане

Важное место в дискуссиях займет ситуация на Украине. Ранее Лавров отмечал, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая, по его словам, заключается в стремлении западных стран сохранить свою гегемонию и диктовать всем свою волю, никаких кризисов - ни на Украине, ни в других частях мира - решить не получится. При этом российский министр подчеркивал, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине нужно вести не с украинским руководством, а непосредственно с Западом, который курирует киевский режим.

Помимо ситуации на Украине, по-прежнему сложной остается обстановка в Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, террористическая угроза сохраняется в отдельных странах и регионах Африки и на Ближнем Востоке. Можно ожидать, что так или иначе все эти темы окажутся составными частями дискуссий на ассамблее.