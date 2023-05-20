В ДНР назвали местью удары ВСУ по Мариуполю в годовщину освобождения

Как считает советник врио главы республики Ян Гагин, это также попытка запугать местное население

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мариуполю в годовщину освобождения города являются местью и попыткой запугать местное население. Об этом в субботу ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Год назад 2,5 тыс. боевиков "Азова" (нацбатальон запрещен в РФ) сдались с "Азовстали" в плен. Это было сильнейшим политическим ударом для украинских властей. Год спустя они попытались взять реванш, ударив по гражданскому населению мирного города, который не подвергался обстрелам год. Первые удары за это время - это месть", - сказал Гагин.

Он также называл обстрел Мариуполя акцией устрашения мирного населения и одним из способов "отчитаться перед Западом".

Украинские войска вечером 19 мая впервые за прошедший год нанесли удар по Мариуполю. Согласно информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу было выпущено четыре дальнобойных ракеты. Еще один удар украинские силовики нанесли утром 20 мая - в годовщину освобождения города от ВСУ.

Как напомнил врио главы ДНР Денис Пушилин, ровно год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью освобождена территория металлургического комбината "Азовсталь", завершилась массовая сдача в плен боевиков террористического нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ). За несколько дней сложили оружие около 2,5 тыс. нацистов.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года. 21 апреля прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.