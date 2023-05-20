Главы Гагаузской автономии Молдавии и Татарстана обсудили сотрудничество между регионами

На встрече Ирина Влах также поблагодарила руководство республики за реализацию нескольких совместных проектов в образовании и системе здравоохранения

КИШИНЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах обсудила сотрудничество с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на полях XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Об этом сообщает в субботу пресс-служба Исполнительного комитета Гагаузии.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов межрегионального сотрудничества. Влах поблагодарила руководство Татарстана за реализацию ряда совместных проектов в образовании и системе здравоохранения. Особое внимание собеседники уделили развитию сектора IT с учетом опыта Татарстана в этой отрасли", - говорится в сообщении.

Влах завершает свои полномочия на этом посту. В ходе прошедших в мае выборов главы автономии победителем была названа представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул, которая также выступает за активизацию сотрудничества с РФ и ее регионами. Результаты выборов еще предстоит утвердить Апелляционной палате Комрата. Глава Гагаузии руководит Исполнительным комитетом, представляет автономию на внешнеполитической арене, становится членом молдавского правительства.