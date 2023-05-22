В России может появиться перечень закрытых для кадастрового учета объектов

Речь идет об объектах оборонного значения, сведения о которых составляют государственную тайну

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Закрытый перечень объектов оборонного значения, сведения о которых отнесены к государственной тайне и не будут подлежать государственному кадастровому учету, может появиться в России. Об этом сообщил в понедельник статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

"Законопроектом (№ 317134-8 "Об особенностях оформления прав на отдельные виды объектов недвижимости" - прим. ТАСС) предлагается определить закрытый перечень видов и типов объектов, которые находятся в публичной собственности и которые не подлежат государственному кадастровому учету", - сказал он по видеосвязи на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Бутовецкий пояснил, что речь идет об особо важных объектах оборонного значения, сведения о которых будут только у их держателей, соответствующий перечень определит правительство РФ. "Объекты, которые уже попали в наш реестр (Единый государственный реестр недвижимости - прим. ТАСС), по заявлению правообладателей объектов будут исключены с возвратом всех ранее представленных нам документов", - пояснил он.

Кроме того, по его словам, предлагается создать перечень так называемых сопутствующих объектов, для которых планируется разработать особенности государственного кадастрового учета.