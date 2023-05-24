Руководство ЮАР намерено принять участие в саммите Россия - Африка

Заместитель посла Южно-Африканской Республики в США Исмаил Эсау отметил, что Претория готова к расширению торгово-экономического сотрудничества с Москвой

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Руководство ЮАР, как ожидается, примет участие в предстоящем летом втором саммите Россия - Африка. Это подтвердил во вторник в беседе с ТАСС заместитель посла Южно-Африканской Республики в США Исмаил Эсау.

"Мы также принимали участие в первом саммите в Сочи в 2019 году. И мы с нетерпением ждем взаимодействия на [втором] саммите, если будет подтверждено, что наши первые лица примут в нем участие. Я не слышал [пока] подтверждения, но исхожу из того, что они примут участие в этом саммите <...>", - заявил дипломат.

Кроме того, он сигнализировал о готовности Претории к расширению торгово-экономического сотрудничества с Москвой. "Наше двустороннее взаимодействие, экономическое взаимодействие важны для социально-экономического развития Южной Африки", - сказал Эсау. Он принял участие в торжественном приеме в формате Россия - Африка, который состоялся во вторник в Вашингтоне. Мероприятие прошло в резиденции посла РФ в США Анатолия Антонова.

Эсау, имеющий ранг посланника, подчеркнул, комментируя инсинуации американской стороны по поводу якобы имевших место поставок ЮАР оружия России, что "утверждения [были] высказаны, но не обоснованы". "Поэтому посол [США в Претории Рубен Бригети] был вызван [в МИД республики] в то конкретное время", - добавил собеседник агентства.

Бригети утверждал 11 мая, что во время захода в декабре 2022 года российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы. В тот же день администрация президента республики заявила, что подобные высказывания подрывают партнерство между Преторией и Вашингтоном. Она указала, что американская сторона не представила никаких доказательств в пользу своей версии. 12 мая Бригети был вызван в МИД ЮАР, где министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор выразила свое недовольство его действиями. Посол признал, что перешел черту, и извинился, сообщил официальный представитель южноафриканского внешнеполитического ведомства Клейсон Моньела.

Второй саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. В первый раз это мероприятие состоялось 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".