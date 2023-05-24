Патрушев отметил вклад ШОС в борьбу с терроризмом

По словам секретаря Совета безопасности РФ, Шанхайская организация сотрудничества "поступательно набирает вес в мировых делах и авторитет на международной арене"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), многое делают для борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, отметил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Государства - члены ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество. Наши страны активно выдвигают полезные инициативы, направленные на обеспечение информационной безопасности, противодействие экстремизму и транснациональной организованной преступности, а также борьбу с незаконным оборотом наркотиков", - сказал он в среду на встрече с коллегами по объединению.

Патрушев напомнил, что сейчас по решению глав государств планируется совершенствовать деятельность ШОС, а также укреплять институт диалогового партнерства с государствами, разделяющими цели и принципы организации.

"Важной задачей в этом контексте является совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве ШОС", - указал он.

По его словам, ШОС растет и укрепляется, несмотря на давление Запада. "Несмотря на колоссальное давление третьих стран, заинтересованных в сохранении западной глобальной гегемонии, потенциал ШОС продолжает укрепляться, она уверенно становится одним из центров международного развития, а количество стран, стремящихся принять участие в работе организации, постоянно растет", - сказал он.

Патрушев отметил, что Шанхайская организация сотрудничества "поступательно набирает вес в мировых делах и авторитет на международной арене".

Секретарь Совбеза РФ поблагодарил своих коллег за участие в встрече. "Уверен, что она внесет весомый вклад в совместную работу по углублению взаимопонимания и обеспечению безопасности наших государств, что особенно важно на фоне происходящих в мире событий", - заметил он.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. С 2004 года организация является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.