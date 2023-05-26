Аппарат омбудсмена ДНР располагает доказательствами похищения детей полицией Украины

По словам уполномоченного по правам человека в республике Дарьи Морозовой, более полная картина появится после начала работы аппарата на территории Артемовска

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР располагает доказательствами фактов насильственного вывоза детей из Артемовска (украинское название - Бахмут) спецподразделением украинской полиции "Белый ангел". Об этом в пятницу ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.

"Сейчас у нас есть ряд показаний очевидцев, которые подтверждают факты насильственного вывоза детей из Артемовска структурой "Белый ангел", - сказала омбудсмен. Морозова уточнила, что более полная картина появится после начала работы аппарата на территории города.

Ранее представитель силовых структур ДНР сообщал ТАСС, что сотрудники подразделения полиции "Белый ангел" вывезли из Артемовска несколько сотен детей, в том числе сирот. Он добавил, что они проходили подготовку в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), на площадках добровольческих батальонов под руководством иностранных инструкторов.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей ВСУ. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023. Битва стала одним из самых масштабных сражений в ходе СВО.

Как сообщал ТАСС советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, украинские подразделения, оставляя западные окраины Артемовска, минировали и взрывали крупные объекты инфраструктуры. Одним из последних стал подрыв местного дома культуры и многоквартирных домов, в результате чего погибли несколько десятков мирных жителей, в том числе дети. Ранее Пушилин сообщал, что в городе практически нет целых зданий, все они повреждены или разрушены. Он добавил, что Артемовск обязательно полностью восстановят.