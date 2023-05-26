Путин проведет международный телефонный разговор

Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, с кем именно будет общаться российский лидер

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На вторую половину дня у президента запланирован международный телефонный разговор", - сказал представитель Кремля. "Дадим соответствующее сообщение", - пообещал он.

Пресс-секретарь не уточнил, с кем именно будет общаться российский лидер.

Кроме того, напомнил Песков, Путин в пятницу проведет встречу с членами "Деловой России" и проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Представитель Кремля также отметил, что в четверг, когда в Москве проходил саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и состоялись переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, у главы российского государства выдался "напряженный, продуктивный, весьма и весьма содержательный" день.